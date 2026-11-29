Pistoia-Prato, lavori dal 4 al 7 dicembre: variazioni per i regionali

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Dal 4 al 7 dicembre 2026 sono programmati lavori di manutenzione straordinaria tra Pistoia e Prato. Nell’avviso pubblicato da Trenitalia il 29 novembre si segnalano variazioni, cancellazioni parziali e totali e corse con autobus sostitutivi per alcuni treni Regionali. La finestra indicata va da venerdì 4 a lunedì 7 dicembre.

Le tratte e i servizi interessati

La comunicazione è inserita nella sezione dedicata alle linee Bologna–Firenze, Viareggio–Firenze, Bologna–Pistoia e Pistoia–Montevarchi. L’avviso sintetico non elenca le singole corse modificate: per conoscere orari, fermate e treni coinvolti occorre consultare il dettaglio collegato da Trenitalia e verificare la propria soluzione sui canali di vendita aggiornati.

Come controllare prima di partire

Chi viaggia nel fine settimana dovrebbe ricontrollare la tratta e l’orario del proprio treno prima della partenza. Trenitalia avverte che gli orari degli autobus sostitutivi possono variare in funzione del traffico stradale. La pagina non fornisce una durata uniforme dei trasferimenti né indica che ogni corsa delle linee citate sarà cancellata.

Il tema è distinto dagli altri avvisi ferroviari locali pubblicati in questi giorni: per esempio, le modifiche notturne al Regionale R 18805 a Ponticino riguardano un’altra tratta.

Fonti e immagine

Fonte: Trenitalia, Notizie Infomobilità (avviso del 29 novembre 2026); dettaglio ufficiale dei lavori tra Prato Centrale e Pistoia.

Foto d’archivio dell’ingresso della stazione di Pistoia, scattata nel 2025; non documenta il cantiere di dicembre. Daniel Mietchen / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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