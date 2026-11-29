Il Deportivo La Coruña ospita il Barcellona oggi, domenica 29 novembre, nella 14ª giornata della Liga 2026/27. Il calcio d’inizio è fissato alle 16:15. La partita è in programma nel calendario ufficiale della giornata pubblicato da LaLiga.
Orario e informazioni della partita
La scheda della giornata indica RC Deportivo contro FC Barcelona alle 16:15 e riporta Isidro Díaz de Mera Escuderos come arbitro. Nella colonna dedicata alla copertura televisiva compare la dicitura DAZN LALIGA. La pagina non specifica le condizioni di visione per l’Italia: per la disponibilità locale è quindi opportuno controllare il palinsesto del proprio operatore.
Dove seguire gli aggiornamenti
La pagina ufficiale della partita Deportivo-Barcellona raccoglie le informazioni dell’incontro; il calendario della 14ª giornata permette di controllare gli altri appuntamenti e gli eventuali aggiornamenti. L’orario indicato è quello locale spagnolo, coincidente con l’ora italiana il 29 novembre.
Questa guida riporta soltanto i dati pubblicati prima della partita: non anticipa formazioni, risultato o andamento del match. LaLiga aggiornerà i propri canali con gli esiti al termine dell’incontro.
Fonti e immagine
Fonte: scheda ufficiale LaLiga e calendario della giornata.
Foto d’archivio dell’Estadio de Riazor, scattata nel 2016; non ritrae la partita di oggi. Mjazick / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Scheda e provenienza dell’immagine.