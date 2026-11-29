Everton-Liverpool si gioca oggi, domenica 29 novembre, al Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Il calcio d’inizio è fissato alle 12:00 GMT, cioè alle 13:00 in Italia.
Orario e sede del derby
La guida ufficiale della Premier League indica che l’Everton ospita il Liverpool nel derby del Merseyside. La partita è stata calendarizzata per mezzogiorno nel Regno Unito, un’ora prima rispetto all’orario italiano. La sede è il Hill Dickinson Stadium, il nuovo impianto dell’Everton a Liverpool.
Il calendario della Premier League associa la gara alla copertura TNT Sports, emittente britannica. Questa indicazione riguarda la programmazione nel Regno Unito e non identifica il canale o il servizio che trasmette la partita in Italia.
Una foto d’archivio dello stadio
La foto in evidenza mostra l’esterno del Hill Dickinson Stadium e risale al 2025. È un’immagine d’archivio della sede della partita, non una fotografia del derby di oggi.
Fonti e crediti
Fonti: guida della Premier League a Everton-Liverpool e calendario aggiornato di novembre.
Foto d’archivio: Everton FC / Wikimedia Commons, Hill Dickinson Stadium, licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Immagine ridimensionata e convertita in WebP.