Valencia, Márquez tredicesimo nella Sprint: Lecuona è 18°

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Marc Márquez ha chiuso al tredicesimo posto la Sprint del Gran Premio della Comunità Valenciana. Iker Lecuona ha terminato la gara breve in diciottesima posizione. Sono i risultati riportati dal Ducati Lenovo Team dopo la corsa disputata al Circuito Ricardo Tormo.

La penalità condiziona la Sprint di Márquez

Secondo il resoconto ufficiale Ducati, Márquez era partito dalla seconda posizione in griglia. Un problema tecnico allo spegnimento in partenza lo ha fatto scivolare indietro; durante la Sprint ha inoltre scontato due long lap penalty. Il pilota è passato dalla terza alla quattordicesima posizione a pochi giri dalla fine e ha poi concluso tredicesimo. La pagina della squadra non specifica la causa delle penalità, quindi non è possibile attribuirle a un episodio diverso da quanto riportato.

Lecuona termina diciottesimo

Lecuona, qualificato quattordicesimo, ha chiuso la Sprint al diciottesimo posto. Il risultato completa il bilancio della squadra Ducati Lenovo nella gara breve valenciana; non rappresenta la classifica della gara lunga.

La gara lunga è programmata alle 14

La stessa pagina Ducati indica per il Gran Premio della Comunità Valenciana una gara di 27 giri con partenza alle 14:00, ora italiana. È l’orario riportato dal team nel resoconto della Sprint. Per gli aggiornamenti ufficiali sulla programmazione e sui risultati si può consultare la pagina Ducati collegata qui sotto.

La foto in evidenza è un ritratto d’archivio di Márquez al Gran Premio di Germania 2026; non documenta la Sprint di Valencia né la penalità. Foto: TeamEG00 / Wikimedia Commons, Public Domain Mark.

Fonti e crediti

Da non perdere Ducati presenta il team MotoGP 2027 il 18 gennaio a Madonna di Campiglio