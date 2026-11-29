Laura De Renzis, il percorso della storica Ct del nuoto sincronizzato

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Il nuoto artistico italiano ricorda Laura De Renzis, allenatrice che ha guidato la Nazionale per oltre un decennio e accompagnato la crescita della disciplina in Italia. Il CONI ha annunciato il 27 novembre la sua scomparsa a Roma, all’età di 64 anni.

Dalla Roma Nuoto alla Nazionale

De Renzis iniziò ad allenare nel 1982 e nel 1990 assunse la guida tecnica della Roma Nuoto. Dopo la collaborazione con le squadre nazionali avviata ai Mondiali di Perth del 1991, dal 1993 diresse la sezione di nuoto sincronizzato del Villa Flaminia. Nel 2000 fu nominata commissaria tecnica della Nazionale, incarico mantenuto fino al 2011.

I risultati con le Azzurre

Durante il suo ciclo tecnico la squadra azzurra partecipò a tre edizioni dei Giochi Olimpici, cinque Mondiali e sette Europei. Il CONI ricorda in particolare il bronzo di Beatrice Adelizzi nel solo libero ai Mondiali di Roma 2009, prima medaglia iridata italiana nella disciplina. Agli Europei arrivarono anche medaglie a squadre e nelle prove di solo, duo e libero combinato.

Il suo lavoro proseguì anche fuori dalla vasca: dopo l’esperienza da commissaria tecnica collaborò con European Aquatics nell’organizzazione dei grandi eventi e fece parte della commissione tecnica di World Aquatics dal 2017 al 2021. Nel 2025, secondo il CONI, era diventata vice direttrice dell’organismo.

Una foto d’archivio del nuoto artistico

La fotografia in evidenza è una foto di gruppo realizzata durante un’iniziativa di allenamento al CAR di Sant Cugat nel 2023. Non ritrae Laura De Renzis e non documenta i risultati citati: è un’immagine d’archivio legata alla disciplina.

Fonti e immagine

Fonte: CONI, 27 novembre 2026.

Foto d’archivio: Jordi Garcia / Government of Catalonia, foto di gruppo del nuoto artistico al CAR di Sant Cugat. Riuso secondo i termini di attribuzione riportati nella scheda Commons; immagine non riferita a De Renzis.