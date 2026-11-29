Sassuolo e Napoli si affrontano oggi, domenica 29 novembre, nella 13ª giornata di Serie A. La scheda partita della SSC Napoli indica il calcio d’inizio alle 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e DAZN come emittente.
Orario e sede di Sassuolo-Napoli
La partita è in programma nel pomeriggio al Mapei Stadium. L’orario riportato dalla pagina ufficiale del Napoli è quello locale: domenica 29 novembre alle 15. La gara fa parte della 13ª giornata del campionato.
Dove vedere la partita
La scheda della SSC Napoli elenca DAZN tra le emittenti. Per eventuali variazioni dell’ultimo momento, è consigliabile consultare i canali ufficiali della squadra e del servizio di trasmissione.
Fonte e immagine
Fonte: SSC Napoli, scheda Sassuolo-Napoli.
Foto d’archivio di una partita di calcio, non riferita a Sassuolo-Napoli: Franco Monsalvo via Pexels, secondo la Pexels License.