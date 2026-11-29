Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la nona puntata

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Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la nona puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 28 novembre. RaiNews riferisce che la coppia si è aggiudicata la vittoria della serata e il pass diretto per la semifinale.

Il risultato della nona puntata

Nel resoconto pubblicato il 29 novembre, RaiNews racconta che Bocchi e Pernice hanno chiuso la serata con un boogie-woogie sulle note di “Jumping Jack”. Il risultato riguarda la singola puntata e la qualificazione alla semifinale: non è il verdetto finale dell’intera edizione.

Un nuovo aggiornamento sulla coppia

La vittoria della nona puntata si aggiunge ai risultati precedenti della coppia nel programma. Qui il precedente aggiornamento su Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, relativo alla serata del 31 ottobre.

Fonti e immagine

Fonte: RaiNews, resoconto della nona puntata, consultato il 29 novembre 2026.

Foto d’archivio: esibizione di tango al Prague Congress Center il 22 novembre 2005; non ritrae concorrenti né la puntata del 28 novembre 2026. Foto: che / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5. Scheda e provenienza dell’immagine.

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