Sciopero treni 3–4 dicembre, fasce regionali e rimborsi Trenitalia

Lo sciopero ferroviario è previsto dalle 21 del 3 alle 21 del 4 dicembre: fasce regionali garantite e termine per il rimborso Trenitalia.

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Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord è previsto dalle 21 di giovedì 3 alle 21 di venerdì 4 dicembre. Nell’avviso aggiornato al 29 novembre, Trenitalia indica anche le fasce dei servizi essenziali per i regionali e le scadenze per chi rinuncia al viaggio.

Gli orari dello sciopero

L’agitazione ferroviaria copre la sera del 3 dicembre e la giornata del 4, con conclusione alle 21. Trenitalia avverte che la circolazione può subire modifiche: l’orario complessivo dello sciopero non consente di sapere da solo quali singole corse saranno effettuate.

Regionali: le fasce dei servizi essenziali

Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. La garanzia riguarda i servizi minimi: prima di partire è quindi necessario controllare l’elenco ufficiale dei treni garantiti e gli aggiornamenti della propria relazione.

Gli elenchi sono consultabili nell’orario ufficiale e sui canali di Trenitalia; per Trenord, l’azienda rimanda al proprio sito. Gli avvisi possono riguardare anche variazioni prima dell’inizio o dopo la conclusione dello sciopero.

Rimborso dei biglietti regionali

Chi decide di non partire può chiedere il rimborso del biglietto regionale entro le 24 del giorno precedente lo sciopero, quindi entro giovedì 3 dicembre. Trenitalia indica in alternativa la possibilità di riprogrammare il viaggio, secondo la disponibilità dei posti e le condizioni di trasporto previste.

Fonte: avviso Trenitalia sullo sciopero ferroviario del 3–4 dicembre, consultato il 29 novembre 2026. Foto d’archivio: un treno regionale Trenitalia a La Brigue, fotografato nel 2016; non mostra lo sciopero. Foto di hpgruesen, Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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