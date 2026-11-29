Lucia Dalmasso apre la Coppa del Mondo con una vittoria nello snowboard

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Lucia Dalmasso ha inaugurato la stagione 2026/27 di Coppa del Mondo di snowboard alpino con una vittoria nel gigante parallelo femminile (PGS) a Snow Ruyi, in Cina. Il successo è arrivato sabato 28 novembre, nella gara che ha aperto il circuito.

La finale vinta contro Michelle Dekker

Nella big final l’azzurra ha superato l’olandese Michelle Dekker con un margine di 0,36 secondi. La russa Sofiya Nadyrshina ha chiuso al terzo posto, battendo nella small final la sudcoreana Seo Hee Jang. Sono i risultati riportati dal CONI nel resoconto della gara.

Per Dalmasso, spiega ancora il Comitato olimpico, si tratta del 19° podio in carriera in Coppa del Mondo, il 13° individuale. Il conteggio delle vittorie è salito a dieci, di cui sette individuali. L’atleta di Falcade ha detto di essersi trovata bene sulla neve cinese e di voler iniziare così la nuova stagione.

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Fonte: CONI, “La Coppa del Mondo si apre nel segno di Lucia Dalmasso” (28 novembre 2026). Foto d’archivio: John Hammond mentre curva ad Alpine Meadows, Lake Tahoe, il 27 gennaio 2009; non ritrae Dalmasso né la gara di Snow Ruyi. Foto di Ripley119 su Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; versione WebP ridimensionata per LSDI, distribuita con la stessa licenza.