Coppa Davis, Musetti rimonta Jódar: primo punto per l’Italia

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Lorenzo Musetti ha conquistato il primo punto dell’Italia nella finale di Coppa Davis contro la Spagna, in corso a Bologna. Il ligure ha superato Rafael Jódar in rimonta: 6-7(4), 6-2, 6-1. Il risultato e il resoconto della partita sono riportati dalla Davis Cup, organizzatrice del torneo.

La rimonta dopo un set e un break

Musetti ha recuperato dopo essere scivolato sotto di un set e un break. Ha poi preso il controllo del secondo parziale e chiuso il terzo 6-1. La partita è durata tre ore e due minuti. Per Jódar, fin lì imbattuto nella settimana del Final 8 secondo il resoconto ufficiale, è arrivata la prima sconfitta dell’edizione.

La Davis Cup indica che si tratta della prima vittoria in carriera di Musetti contro lo spagnolo. L’italiano ha inoltre completato una rimonta dopo aver perso un vantaggio di 5-1 nel primo set: Jódar ha portato il parziale al tie-break, vinto 7-4.

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Italia avanti nella finale di Bologna

Il successo consegna all’Italia il primo singolare della sfida e la porta a una vittoria dal quarto titolo consecutivo, secondo il resoconto della competizione. La finale ripropone quella del 2025. L’aggiornamento ufficiale indicava Flavio Cobolli contro Carlos Alcaraz come secondo incontro della giornata.

La vigilia della sfida, con orario e formato della finale, è raccontata anche in questo articolo sulla finale Italia-Spagna.

Fonti: Davis Cup, resoconto ufficiale di Italia-Spagna. Immagine: foto d’archivio di spettatori a un incontro di tennis a New York; non ritrae la finale di Bologna. Foto di Yizi Zeng / Pexels, secondo la licenza Pexels.

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