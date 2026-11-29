Paolo Salvatore, il magazziniere del CONI al fianco delle spedizioni olimpiche

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Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha annunciato il 29 novembre la scomparsa di Paolo Salvatore, ricordato come una figura storica dell’ente. Aveva 62 anni e, secondo il ricordo pubblicato dal CONI, aveva iniziato a lavorare al Comitato all’inizio degli anni Novanta.

Il lavoro dietro le spedizioni olimpiche

Salvatore gestiva il magazzino e il materiale tecnico che accompagnava le missioni italiane nelle manifestazioni multidisciplinari. Era un incarico lontano dalla ribalta, ma legato alla preparazione pratica delle spedizioni: l’attrezzatura e i materiali dovevano essere disponibili quando le squadre partivano per gli appuntamenti sportivi.

Il CONI lo descrive come una presenza conosciuta da atleti e atlete incontrati nel corso degli anni. Nel suo resoconto l’ente ricorda la disponibilità, il sorriso e la capacità di trovare soluzioni alle necessità quotidiane del lavoro. Sono ricordi e valutazioni attribuiti al Comitato, che ha diffuso il messaggio di cordoglio.

Il ricordo del Comitato Olimpico

Il profilo tracciato dal CONI mette al centro il contributo di chi lavora dietro le quinte dello sport: persone che curano la logistica e il materiale tecnico senza essere protagoniste delle gare. L’ente ha concluso il saluto definendolo «uno di noi» e ricordandone il legame con il mondo sportivo.

La comunicazione consultata non specifica le cause della morte né informazioni sulle esequie; questo articolo si limita quindi ai dettagli diffusi dal CONI.

Foto d’archivio di un volontario alla Vilnius Marathon: non ritrae Paolo Salvatore e non documenta spedizioni olimpiche. Foto: vatoyiit / WordPress Photo Directory, CC0 1.0.

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