Cagliari-Milan lunedì 30 novembre: orario e sede della partita

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Cagliari-Milan è in programma lunedì 30 novembre alle 20:45 all’Unipol Domus. La partita, valida per la 13ª giornata di Serie A, è il posticipo indicato dal club rossoblù.

Orario e stadio

Il calendario dei biglietti del Cagliari riporta il fischio d’inizio alle 20:45 e indica l’Unipol Domus come sede. La società aveva già presentato la sfida del Milan come appuntamento di lunedì 30 novembre e posticipo della 13ª giornata.

Partita: Cagliari-Milan

Cagliari-Milan Data: lunedì 30 novembre 2026

lunedì 30 novembre 2026 Orario: 20:45, ora italiana

20:45, ora italiana Stadio: Unipol Domus, Cagliari

Unipol Domus, Cagliari Giornata: 13ª di Serie A

Biglietti e informazioni del club

Per le informazioni rivolte ai tifosi, il Cagliari rimanda alla pagina ufficiale dei biglietti, dove sono riportati i dettagli della gara. La presentazione della partita è disponibile anche sul sito del Cagliari Calcio.

La foto in evidenza mostra l’Unipol Domus in uno scatto d’archivio; non documenta la partita di lunedì.

Fonti e crediti

Fonti: Cagliari Calcio, informazioni sui biglietti (orario e stadio); Cagliari Calcio, presentazione della gara (data e 13ª giornata).

Immagine d’archivio dell’Unipol Domus: Nilo1926 / Comune di Cagliari, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Italia.

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