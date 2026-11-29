Cagliari-Milan è in programma lunedì 30 novembre alle 20:45 all’Unipol Domus. La partita, valida per la 13ª giornata di Serie A, è il posticipo indicato dal club rossoblù.
Orario e stadio
Il calendario dei biglietti del Cagliari riporta il fischio d’inizio alle 20:45 e indica l’Unipol Domus come sede. La società aveva già presentato la sfida del Milan come appuntamento di lunedì 30 novembre e posticipo della 13ª giornata.
- Partita: Cagliari-Milan
- Data: lunedì 30 novembre 2026
- Orario: 20:45, ora italiana
- Stadio: Unipol Domus, Cagliari
- Giornata: 13ª di Serie A
Biglietti e informazioni del club
Per le informazioni rivolte ai tifosi, il Cagliari rimanda alla pagina ufficiale dei biglietti, dove sono riportati i dettagli della gara. La presentazione della partita è disponibile anche sul sito del Cagliari Calcio.
La foto in evidenza mostra l’Unipol Domus in uno scatto d’archivio; non documenta la partita di lunedì.
Fonti e crediti
Fonti: Cagliari Calcio, informazioni sui biglietti (orario e stadio); Cagliari Calcio, presentazione della gara (data e 13ª giornata).
Immagine d’archivio dell’Unipol Domus: Nilo1926 / Comune di Cagliari, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Italia.