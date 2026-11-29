Short track, Confortola seconda a Shanghai e Nadalini terzo

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Elisa Confortola ha chiuso al secondo posto i 1.500 metri della quarta tappa del World Tour di short track a Shanghai, disputata domenica 29 novembre 2026. Nella stessa giornata Thomas Nadalini è arrivato terzo nei 1.000 metri. I due risultati sono stati riportati dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Confortola seconda nei 1.500 metri

Confortola, atleta lombarda, ha terminato la gara alle spalle della canadese Courtney Sarault. Il podio è stato completato dalla nordamericana Ann-Sophie Bachand. Per l’azzurra si tratta del quinto podio individuale nel World Tour e del terzo consecutivo, dopo i risultati ottenuti a Montréal e Seoul, secondo il resoconto del CONI.

Nadalini terzo nei 1.000 metri

Nadalini ha conquistato il terzo posto nella gara maschile dei 1.000 metri. Il trentino è stato preceduto dall’olandese Jens van ’t Wout, vincitore, e dal canadese William Dandjinou, secondo. Il CONI indica per lui cinque podi individuali in carriera nel circuito e quattro nella stagione in corso.

La tappa di Shanghai è la quarta del World Tour di short track. Il risultato aggiorna la guida pubblicata in precedenza sul programma della tappa e gli atleti italiani presenti: questo articolo riporta gli esiti delle gare dei 1.500 e 1.000 metri, non il programma pre-gara.

Fonte: CONI, resoconto del 29 novembre 2026.

Immagine d’archivio di una gara di short track, non riferita alla tappa di Shanghai né agli atleti citati. Foto: VincentBaas, Wikimedia Commons, scheda dell’immagine, licenza CC BY-SA 2.5.

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