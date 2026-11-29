Francia e Sudafrica si affrontano domenica 29 novembre nella finale del Nations Championship 2026. Il centro-partite ufficiale di World Rugby indica l’Allianz Stadium di Londra come sede della sfida.
La finale a Londra
Il Sudafrica, noto come Springboks, e la Francia si contendono il titolo nell’atto conclusivo del torneo. La federazione sudafricana conferma che la partita è la finale del Nations Championship e indica Karl Dickson, arbitro inglese, come direttore di gara.
La notizia riguarda la programmazione della partita: il risultato non è ancora disponibile al momento della stesura. Il centro ufficiale di World Rugby riporta data e sede; la pagina di SA Rugby conferma la finale e l’arbitro.
Foto d’archivio: Francia e Sudafrica in azione nella partita del Nations Championship del 13 novembre 2026. L’immagine non ritrae la finale del 29 novembre. Foto di Like tears in rain, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.