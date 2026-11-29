Francia-Sudafrica, oggi la finale del Nations Championship a Londra

Francia-Sudafrica è la finale del Nations Championship 2026, in programma domenica 29 novembre all’Allianz Stadium di Londra.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Francia e Sudafrica si affrontano domenica 29 novembre nella finale del Nations Championship 2026. Il centro-partite ufficiale di World Rugby indica l’Allianz Stadium di Londra come sede della sfida.

La finale a Londra

Il Sudafrica, noto come Springboks, e la Francia si contendono il titolo nell’atto conclusivo del torneo. La federazione sudafricana conferma che la partita è la finale del Nations Championship e indica Karl Dickson, arbitro inglese, come direttore di gara.

La notizia riguarda la programmazione della partita: il risultato non è ancora disponibile al momento della stesura. Il centro ufficiale di World Rugby riporta data e sede; la pagina di SA Rugby conferma la finale e l’arbitro.

Leggi anche Short track, Confortola seconda a Shanghai e Nadalini terzo

Foto d’archivio: Francia e Sudafrica in azione nella partita del Nations Championship del 13 novembre 2026. L’immagine non ritrae la finale del 29 novembre. Foto di Like tears in rain, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.