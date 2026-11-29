Taekwondo, Vito Dell’Aquila è terzo al Grand Prix Final di Astana

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Vito Dell’Aquila ha conquistato il terzo posto nella categoria -58 kg al World Grand Prix Final di taekwondo ad Astana. Il risultato è arrivato domenica 29 novembre, nella giornata conclusiva della competizione in Kazakistan, e chiude il 2026 dell’azzurro con un altro podio internazionale.

Il percorso nella gara di Astana

Nel resoconto pubblicato dal CONI, Dell’Aquila supera al primo turno il greco Konstantinos Dimitropoulos per 2-0, con i parziali di 10-4 e 18-5. Batte poi con lo stesso punteggio l’egiziano Moataz Bellah Asem Ata Abu Sree, 19-9 e 6-5. In semifinale si ferma contro l’iraniano Abolfazl Zandi: anche in questo incontro il verdetto è 2-0, con parziali di 14-14 e 4-6.

Nella sfida per il bronzo, l’atleta pugliese supera 2-0 l’azero Gashim Magomedov, chiudendo con i punteggi di 10-5 e 8-4. Il terzo posto è quindi il risultato finale di una giornata con tre vittorie e una sconfitta per Dell’Aquila, nella categoria fino a 58 chilogrammi.

Un altro podio nel bilancio stagionale

Il CONI ricorda che nel 2026 Dell’Aquila ha vinto il Grand Prix di Roma, è arrivato terzo al Grand Prix di Muju, in Corea del Sud, e ha primeggiato al Polish Open nella categoria non olimpica dei -63 kg. La pagina lo indica inoltre come numero uno del ranking olimpico della sua categoria. Questi sono i risultati elencati dalla fonte: non costituiscono una classifica complessiva della stagione.

Il terzo posto di Astana segue la vigilia già raccontata nella nostra guida agli orari italiani del Grand Prix Final. Quell’articolo anticipava la gara; questo aggiornamento riporta il risultato conclusivo.

Foto d’archivio

La fotografia in evidenza mostra un incontro di taekwondo indoor fotografato da Eden FC. È un’immagine d’archivio: non ritrae Dell’Aquila e non documenta la gara di Astana.

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Fonte e immagine

Fonte per il risultato e il riepilogo stagionale: CONI, “Grand Prix Final: terzo posto per Vito Dell’Aquila nei -58 kg di Astana”, 29 novembre 2026.

Foto d’archivio: Eden FC / Pexels, incontro di taekwondo in un’arena indoor. Utilizzata secondo la licenza Pexels; non rappresenta l’evento di Astana né l’atleta citato.