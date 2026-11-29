Gemini API, Google introduce la lettura selettiva di documenti e file

Google presenta nuovi controlli di file slicing per la Gemini API, con selezione di pagine, intervalli di celle e segmenti audio e video.

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Google ha annunciato il 23 novembre nuovi controlli di file slicing per la Gemini API: chi sviluppa applicazioni può chiedere al modello di elaborare porzioni selezionate di documenti, fogli di calcolo, audio e video, invece di passare ogni volta l’intero contenuto. L’aggiornamento riguarda l’API e gli strumenti per sviluppatori in Google AI Studio e nella piattaforma Gemini; non è una nuova funzione annunciata per l’app consumer.

Si possono indicare pagine, celle e intervalli

La pagina ufficiale spiega che le richieste possono limitarsi a intervalli di pagine di PDF, file Office e formati OpenDocument, con scelta della risoluzione e dei livelli da leggere, come testo o immagine della pagina. Nei fogli di calcolo si possono specificare il foglio e l’intervallo di celle, oltre a distinguere tra dati, formule e contenuti visivi. Per audio e video si possono indicare intervalli temporali; per i video si possono impostare anche frequenza dei fotogrammi e risoluzione.

Il file si carica una volta tramite Files API e il suo URI può essere riutilizzato in più passaggi. Google descrive anche un flusso in due fasi: prima una lettura leggera, per individuare il punto utile, poi l’analisi ad alta risoluzione della sola parte selezionata.

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Qual è l’effetto sui token

Secondo Google, la fatturazione dei token riguarda le parti del file effettivamente esaminate. La selezione può quindi ridurre il materiale inviato al modello nei casi in cui servano solo alcune pagine o celle; il risultato dipende però da come viene costruita la richiesta e dal contenuto da analizzare. L’annuncio non fornisce una stima di costo valida per tutti gli usi.

La funzione di elaborazione selettiva è indicata come disponibile attraverso l’API in Google AI Studio e nella piattaforma Gemini, e compatibile con i modelli Gemini 4. Restano in vigore i limiti già previsti per dimensione e numero di pagine dei file caricati. L’annuncio non presenta la funzione come uno strumento autonomo per gli utenti dell’app Gemini: è pensata per flussi e agenti sviluppati tramite API.

Fonte: Google, “Introducing file slicing controls in the Gemini API” (23 novembre 2026).

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Immagine: foto d’archivio di una persona che consulta un documento su laptop; non mostra Gemini o la funzione annunciata. Foto di Thirdman via Pexels, usata secondo la licenza Pexels.