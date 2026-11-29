Ficarra e Picone a Palermo il 29 novembre: orari e cinema

Domenica 29 novembre Ficarra e Picone incontrano il pubblico a Palermo: Eplanet King alle 21, Tiffany alle 21:30 e 21:45, Metropolitan alle 22:15 e 22:30.

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Salvo Ficarra, Valentino Picone e il regista Alessandro Genovesi saranno a Palermo domenica 29 novembre per gli incontri con il pubblico legati all’uscita di La notte delle fragole. Il calendario pubblicato da Medusa indica tre cinema e diversi orari: gli appuntamenti serali sono previsti all’Eplanet King, al Tiffany e al Metropolitan.

Gli orari degli incontri a Palermo

La prima tappa è all’Eplanet King alle 21. Al Tiffany gli incontri sono indicati alle 21:30 e alle 21:45; al Metropolitan alle 22:15 e alle 22:30. Medusa segnala la presenza di Ficarra, Picone e Genovesi per la data palermitana del tour promozionale.

Il film è uscito nelle sale il 26 novembre. La scheda del distributore presenta Valentino, interpretato da Picone, come un uomo dalla vita organizzata che si ritrova a fare i conti con il ritorno di Salvo, interpretato da Ficarra, nella casa dell’ex moglie Elena. La vicenda coinvolge anche la figlia Carolina e mette alla prova gli equilibri familiari.

La programmazione indicata dal distributore

Gli orari riportati sono quelli della comunicazione Medusa per domenica 29 novembre. La pagina non specifica prezzi o disponibilità dei posti: per informazioni pratiche e prenotazioni è quindi opportuno consultare direttamente i cinema coinvolti.

Fonte: Medusa Film, “La notte delle fragole: saluti in sala con il cast”.

Immagine: sala cinematografica vuota, foto d’archivio non riferita alle proiezioni di Palermo. Foto di Tima Miroshnichenko / Pexels, Pexels License.