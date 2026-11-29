MotoGP Valencia, Raúl Fernández vince: Márquez chiude secondo all’ultima gara

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Raúl Fernández ha vinto il Gran Premio di Valencia di MotoGP, ultima gara della stagione 2026. Marc Márquez ha chiuso al secondo posto nel giorno della sua ultima corsa nella categoria; Pedro Acosta ha completato il podio. Il resoconto ufficiale di MotoGP.com conferma l’ordine d’arrivo e descrive la prova come l’ultima gara del campione spagnolo.

Fernández davanti a Márquez e Acosta

Fernández, in sella all’Aprilia del team Trackhouse, ha preso il comando nelle prime fasi e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo. Márquez, al via della sua ultima gara in MotoGP, ha terminato secondo. Acosta ha conquistato il terzo posto per KTM. Il risultato chiude il calendario 2026 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Per Márquez la gara ha segnato la conclusione della carriera in MotoGP annunciata per la fine della stagione. Il pilota ha lottato per la vittoria fino agli ultimi giri, ma Fernández ha conservato il margine necessario per vincere. La pagina di MotoGP.com racconta la prova e il saluto del pubblico al campione.

Aprilia conquista il titolo costruttori

Il finale ha assegnato anche il titolo costruttori: secondo il resoconto ufficiale, Aprilia ha chiuso al primo posto nella classifica riservata alle case. Marco Bezzecchi, quarto al traguardo, ha terminato secondo nella graduatoria piloti. Sono i principali verdetti sportivi riportati dalla fonte per l’ultima tappa del mondiale.

La gara domenicale è distinta dalla Sprint di sabato, già raccontata nel nostro resoconto della Sprint di Valencia. Per il quadro prima del fine settimana, è disponibile anche la presentazione dell’ultimo appuntamento del campionato.

Fonte: MotoGP.com, resoconto del GP di Valencia del 29 novembre 2026.

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