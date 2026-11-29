Bagnaia, il tributo Ducati ripercorre il percorso iniziato nel 2019

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Ducati ha dedicato a Francesco Bagnaia un saluto che ripercorre il suo cammino con la squadra di Borgo Panigale. La pagina, intitolata “Una storia per (veri) sognatori: Pecco, da rookie a leggenda”, ricostruisce il passaggio dalle categorie minori al team MotoGP e il titolo mondiale conquistato nel 2022.

Il tema è distinto dal resoconto del Gran Premio, che abbiamo raccontato nel resoconto della gara di Valencia: qui il costruttore ripercorre il rapporto con Bagnaia.

L’arrivo a Borgo Panigale nel 2019

Secondo il racconto pubblicato da Ducati, Bagnaia arrivò a Borgo Panigale nel 2019 dopo le esperienze in Moto2 e Moto3, da esordiente e ancora molto giovane. Il costruttore descrive il percorso successivo come una crescita condivisa con la squadra e il gruppo di lavoro, riconoscendo anche l’esistenza di momenti più difficili.

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Il titolo piloti del 2022

Il passaggio sportivo centrale del tributo è il Mondiale piloti del 2022. Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati Motor Holding, ricorda che Bagnaia conquistò il titolo nella sua seconda stagione con il Ducati Lenovo Team: per l’azienda significò riportare il campionato piloti a Borgo Panigale dopo quindici anni.

Ducati presenta il saluto soprattutto come un bilancio del rapporto costruito negli anni, tra risultati in pista e legame con la squadra. È quindi un racconto celebrativo del costruttore, non un resoconto indipendente: i successi e le valutazioni sono riportati come li descrive l’azienda. La pagina non annuncia il prossimo team di Bagnaia.

Fonte: Ducati, “Una storia per (veri) sognatori: Pecco, da rookie a leggenda”.

Foto d’archivio di Francesco Bagnaia al GP di Catalogna 2021; non ritrae il saluto a Valencia. Foto: Box Repsol / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Scheda e provenienza della foto; licenza CC BY 2.0.