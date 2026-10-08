Frode IVA da 100 milioni: cosa rischiano imprese e contribuenti

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Una presunta rete di società cartiere, merci che secondo gli investigatori giravano soprattutto sulla carta e un conto che pesa sui bilanci pubblici: la nuova inchiesta coordinata dalla Procura europea accende un faro su una possibile frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche. Il punto non riguarda solo gli arresti e i sequestri: se l’accusa sarà confermata, il caso mostra quanto un meccanismo fiscale costruito tra più Paesi possa alterare prezzi, concorrenza e gettito.

Secondo l’EPPO di Torino, otto indagati sono stati portati in carcere e tre ai domiciliari nell’ambito di un’indagine su un gruppo organizzato sospettato di frode IVA su larga scala. Le misure, eseguite dalla Guardia di Finanza di Torino e Ancona, sono accompagnate da un sequestro fino a 25 milioni di euro. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini: tutte le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a una sentenza definitiva.

Leggi anche Camping in fiamme a Peschiera: cosa rischiano ospiti e strutture

Il meccanismo contestato

La ricostruzione degli investigatori ruota attorno a uno schema definito spesso “carosello”: società prive di struttura reale, o comunque usate come filtri, sarebbero state inserite nelle compravendite di prodotti plastici industriali. In questo modo, secondo l’accusa, le fatture documentavano passaggi commerciali che non corrispondevano alla sostanza economica delle operazioni.

Il valore indicato dalla Procura europea è rilevante: tra il 2018 e il 2023 sarebbero state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti per circa 500 milioni di euro, con un’evasione IVA stimata intorno ai 100 milioni. ANSA e Rai News, nelle ricostruzioni italiane, sottolineano anche il perimetro operativo tra Marche, Piemonte e altri territori, con società italiane ed estere nel mirino.

Perché riguarda anche le imprese corrette

Il danno più immediato, se le ipotesi saranno provate, è per lo Stato e per l’Unione europea, perché l’IVA non versata riduce risorse pubbliche e altera i controlli. Ma c’è un secondo effetto, meno visibile e molto concreto: un’azienda che scarica indebitamente l’imposta o opera tramite società filtro può offrire condizioni apparentemente più convenienti rispetto a chi rispetta le regole.

Da non perdere Salmonella nei pomodori, stop mense: cosa rischiano scuole e ospedali

È qui che la vicenda diventa una notizia economica dentro una cronaca giudiziaria. Nel mercato delle materie plastiche, dove i margini possono essere compressi e i prezzi si formano su volumi elevati, anche pochi punti percentuali fanno la differenza. Una filiera falsata mette pressione sulle imprese regolari, spinge al ribasso i prezzi e può trascinare clienti e fornitori dentro rapporti commerciali opachi.

Gli snodi dell’indagine

Le perquisizioni e le misure sono state eseguite in più regioni, con il supporto di unità specializzate anche nella ricerca di denaro contante. L’EPPO segnala il coinvolgimento di oltre cinquanta persone sotto indagine e richiama precedenti sviluppi del fascicolo, compresi procedimenti già arrivati a condanne in un troncone collegato. È un elemento che conferma la complessità dell’inchiesta, ma non cambia la regola di base: per i nuovi indagati conta l’accertamento nelle sedi giudiziarie competenti.

Per contribuenti e aziende, il messaggio pratico è chiaro. Le frodi IVA non sono solo un problema “di carte”: passano da fatture, catene di fornitura, soggetti senza dipendenti, sedi estere e prezzi anomali. Chi compra o vende in settori esposti deve rafforzare controlli su fornitori, tracciabilità dei pagamenti, coerenza dei documenti di trasporto e reale capacità operativa delle controparti.

Cosa può cambiare ora

Nel breve periodo, il sequestro mira a congelare beni e disponibilità fino alla concorrenza del profitto contestato. Nel medio periodo, l’indagine potrà incidere sui rapporti tra imprese coinvolte, clienti finali e fornitori, soprattutto se emergeranno ulteriori responsabilità o collegamenti transnazionali. Per il sistema dei controlli, invece, il caso conferma il ruolo crescente della Procura europea quando la frode supera i confini nazionali e tocca gli interessi finanziari dell’UE.

Non è un dettaglio tecnico. L’IVA è una delle entrate più esposte agli schemi a catena: quando il mancato versamento si combina con fatture false e società schermo, recuperare il denaro diventa difficile e la concorrenza viene distorta prima ancora che arrivi una sentenza.

Conclusioni finali

La presunta frode sulle materie plastiche mostra perché le inchieste fiscali non restano chiuse negli atti giudiziari. Se il quadro accusatorio sarà confermato, il costo non sarà solo nei 100 milioni di IVA indicati dalla Procura europea, ma anche nella fiducia tra imprese, nella correttezza dei prezzi e nella capacità dello Stato di proteggere chi lavora rispettando le regole. Per ora resta un’indagine, con la presunzione d’innocenza pienamente valida; ma il segnale per il mercato è già forte.

Leggi anche: Pressione fiscale al 43,5%: cosa rischiano redditi e risparmi

Leggi anche: Mps-Intesa, svolta Delfin: cosa cambia per il risiko bancario