La famiglia Panini, seconda puntata il 29 novembre: trama e orario

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La guida ufficiale di RaiPlay indicava la seconda puntata de La famiglia Panini – L’avventura delle figurine domenica 29 novembre alle 21:30 su Rai 4K. La serie, annunciata dalla Rai per tre serate in prima serata dal 22 novembre su Rai 1 e RaiPlay, racconta la nascita dell’impresa modenese legata agli album e alle figurine.

La storia della seconda puntata

La sinossi Rai colloca l’episodio alla fine degli anni Cinquanta. L’edicola di Olga cresce insieme ai fratelli Panini: Franco lavora in banca, Benito amplia la distribuzione dei giornali e Umberto sogna l’America. Giuseppe vuole allargare l’attività puntando sul collezionismo, ma una malattia lo costringe a un intervento rischioso. Una scommessa sbagliata mette poi in difficoltà l’edicola e incrina il rapporto tra lui e Benito.

La fiction attraversa una storia familiare e imprenditoriale che, secondo la presentazione Rai, va dagli anni Quaranta al 1970, quando i Mondiali di calcio si giocarono in Messico. Al centro c’è Olga, la madre, che spinge la famiglia a investire nell’edicola e poi nelle figurine. La produzione è di Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction; la regia è di Letizia Lamartire.

Cast e dove seguirla

Nel cast figurano Serena Rossi, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Edoardo Pesce e Barbora Bobulova, insieme agli altri interpreti elencati dalla Rai. La guida di RaiPlay indica la puntata del 29 novembre in diretta su Rai 4K alle 21:30; la presentazione Rai colloca la serie anche su Rai 1 e sulla piattaforma RaiPlay. La pagina ufficiale del programma riporta la sinossi dell’episodio e i dettagli della produzione.

Fonti: Ufficio stampa Rai; guida ufficiale RaiPlay.

Foto: Serena Rossi nel 2014, ritratto d’archivio e non immagine della fiction. Margherita Verde / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Scheda e provenienza dell’immagine.

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