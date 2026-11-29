Kimi Antonelli vince il GP del Qatar: Russell secondo, Piastri terzo

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Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Qatar di Formula 1, disputato domenica 29 novembre 2026 a Lusail. Il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra George Russell e Oscar Piastri, terzo con la McLaren. La Formula 1 riferisce che Antonelli ha tagliato il traguardo con 31,4 secondi di vantaggio su Russell e ha conquistato la sua decima vittoria stagionale.

Russell era partito dalla pole

Secondo il resoconto ufficiale della Formula 1, Russell ha guidato la gara fino a circa metà distanza. La seconda sequenza di soste ha cambiato l’ordine: la Mercedes ha cercato di rimuovere detriti dalla vettura del britannico e Antonelli è passato al comando.

Il podio del Qatar

Alle spalle di Antonelli e Russell ha chiuso Piastri. Il risultato dà al pilota italiano un’altra vittoria nel campionato 2026; il resoconto F1 descrive il successo come il decimo della stagione. Per il precedente passaggio del fine settimana, le qualifiche del GP del Qatar avevano visto Russell conquistare la pole davanti ad Antonelli.

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Foto d’archivio illustrativa di monoposto in gara: non ritrae Antonelli né il GP del Qatar 2026. Foto: Matys Ouvrard / Unsplash. Scheda della fotografia; licenza Unsplash.