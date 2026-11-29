Lakers-Grizzlies stanotte, palla a due alle 22 italiane

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Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies sono in programma domenica 29 novembre nella regular season NBA. La scheda ufficiale della lega indica la palla a due alle 16:00 Eastern Time: per chi segue dall’Italia, l’orario corrisponde alle 22:00 di domenica, ora dell’Europa centrale.

Lakers-Grizzlies: l’orario in Italia

La partita è calendarizzata per le 16:00 sulla costa orientale degli Stati Uniti. Con il fuso orario in vigore il 29 novembre, l’inizio è previsto alle 22:00 in Italia. La data resta quindi quella di domenica anche per il pubblico italiano; non si tratta di una gara nella notte tra domenica e lunedì.

L’incontro mette di fronte due squadre seguite anche dal pubblico italiano. Nei precedenti articoli di LSDI abbiamo raccontato una sfida dei Lakers contro San Antonio nella NBA Cup e una partita di Memphis contro Minnesota: il resoconto Spurs-Lakers e la gara tra Timberwolves e Grizzlies.

Il dato confermato dalla NBA

La pagina ufficiale della partita Lakers-Grizzlies riporta domenica 29 novembre 2026 e le 16:00 ET. L’orario italiano delle 22:00 è la conversione del fuso, non un orario pubblicato dalla lega. La scheda consultata riguarda il calendario della partita: qui non riportiamo un risultato né indicazioni su canali o piattaforme per la diretta.

Foto d’archivio: azione di un’altra partita indoor, non riferita a Lakers-Grizzlies e non ritraente le due squadre. Foto di Rodolphe Asensi / Pexels, usata secondo la licenza Pexels; pagina della fotografia originale.

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