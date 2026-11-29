Leverkusen ribalta il Dortmund: 2-1 in rimonta al Signal Iduna Park

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Il Bayer Leverkusen ha battuto 2-1 il Borussia Dortmund domenica 29 novembre, rimontando allo stadio Signal Iduna Park nella 11ª giornata della Bundesliga 2026/27. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Felix Nmecha all’8’; nella ripresa Patrik Schick ha pareggiato al 69’ ed Ezequiel Fernández ha firmato il gol decisivo all’80’.

La rimonta del Leverkusen

Il live center ufficiale della Bundesliga registra il vantaggio iniziale di Nmecha e la risposta degli ospiti nella seconda parte della gara. Schick ha segnato su assist di Aleix García; undici minuti più tardi Fernández ha completato la rimonta con un colpo di testa. Il centro-partita ha poi riportato il fischio finale al 90’+4, confermando il successo per 2-1 del Bayer.

Il risultato della 11ª giornata

La sfida si è giocata a Dortmund, al Signal Iduna Park, nell’ultimo incontro domenicale del turno. Il risultato e la successione delle reti sono riportati nel centro-partita ufficiale della Bundesliga.

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Foto d’archivio: vista esterna del Signal Iduna Park fotografata nel 2018; non ritrae la partita del 29 novembre. Foto di Moayad Abuawad / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.