Udinese-Fiorentina 1-0: Lovric segna all’8’, primo successo interno

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Udinese-Fiorentina è finita 1-0 domenica 29 novembre, nella 13ª giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium ha deciso Sandi Lovric con un gol all’8’, servito da Nicolò Zaniolo: per l’Udinese è il primo successo casalingo della stagione, secondo il resoconto della Lega Serie A.

Lovric sblocca la partita dopo otto minuti

L’Udinese ha trovato il vantaggio al primo tiro: Zaniolo ha servito Lovric, che ha controllato in area e concluso con potenza sotto la traversa. La Fiorentina ha provato a reagire, ma nel primo tempo i padroni di casa hanno creato altre occasioni. Zaniolo ha sfiorato il raddoppio al 32’, mentre De Gea ha respinto i tentativi di Ekkelenkamp e dello stesso Zaniolo. Un colpo di testa di Abankwah si è fermato sul palo.

La Fiorentina spinge nel finale

Dopo l’intervallo la squadra viola ha cercato il pareggio, aumentando la pressione negli ultimi minuti. L’Udinese ha difeso il vantaggio e Okoye ha controllato l’ultimo tentativo di Jiménez. Il risultato consente ai friulani di interrompere il digiuno di vittorie interne; la Fiorentina, invece, incassa la seconda sconfitta consecutiva senza segnare, come riporta la Lega.

Risultato e marcatore

Il tabellino si chiude quindi con Udinese-Fiorentina 1-0: Lovric all’8’. La partita si è disputata al Bluenergy Stadium di Udine.

Fonti e immagine

Fonte: Lega Serie A, cronaca e risultato di Udinese-Fiorentina, pubblicata il 29 novembre 2026.

Foto d’archivio di uno stadio di calcio illuminato; non è il Bluenergy Stadium e non ritrae la partita. Siarhei Nester / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

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