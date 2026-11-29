Coppa Davis, Italia campione: Spagna battuta 2-1 in finale a Bologna

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L’Italia ha conquistato a Bologna la quarta Coppa Davis consecutiva. Domenica 29 novembre la squadra azzurra ha superato la Spagna per 2-1 nella finale della Final 8, chiudendo con il successo decisivo nel doppio dopo una vittoria e una sconfitta nei singolari. Il resoconto del Comitato olimpico nazionale italiano ricostruisce i tre incontri e assegna all’Italia il quinto titolo della sua storia, contando anche il trionfo del 1976.

Musetti porta il primo punto all’Italia

Il primo singolare ha opposto Lorenzo Musetti a Rafael Jódar. Dopo aver perso il set iniziale al tie-break ed essere andato sotto di un break nel secondo, il toscano ha ribaltato l’incontro: 6-7(4), 6-2, 6-1 il punteggio finale, in tre ore e sette minuti. Musetti ha così dato agli azzurri il primo punto della finale. Il match era stato raccontato anche nel resoconto del primo singolare.

Alcaraz pareggia, il doppio decide la finale

Nel secondo singolare Carlos Alcaraz ha riportato la sfida in parità battendo Flavio Cobolli in due set: 6-2, 7-6(4), in un’ora e 32 minuti. La decisione è passata quindi al doppio. Musetti e Andrea Vavassori hanno affrontato Alcaraz e Marcel Granollers e si sono imposti 6-2, 7-5, consegnando il titolo all’Italia.

Il risultato completa una serie di quattro successi consecutivi in Coppa Davis, dopo quelli del 2023, 2024 e 2025. Nella ricostruzione del CONI, la vittoria del 1976 porta a cinque il totale dei titoli italiani nella competizione. La finale si è disputata alla BolognaFiere Tennis Arena, davanti al pubblico della città.

Fonti: CONI, resoconto della finale del 29 novembre 2026. Immagine: fotografia d’archivio di una partita di tennis all’aperto; non ritrae Italia-Spagna né la finale di Bologna. Leonard Antasari / Pexels, licenza Pexels.

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