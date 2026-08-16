Terremoto a Flores, 500 italiani: cosa rischia chi viaggia

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Flores torna al centro dell’attenzione dei viaggiatori italiani dopo il terremoto di magnitudo 7.7 registrato al largo dell’isola indonesiana. La Farnesina ha rafforzato l’assistenza ai connazionali: in Indonesia risultano circa 5.000 cittadini italiani, di cui circa 500 sull’isola di Flores, l’area indicata come la più colpita dal sisma.

Al momento non risultano italiani tra le vittime, ma la situazione resta delicata per chi si trova tra Labuan Bajo, Ende, Maumere e le altre località dell’isola. Il punto non è solo la scossa principale: pesano le repliche, i collegamenti interni, la disponibilità dei voli e la possibilità che porti, strade o terminal restino danneggiati proprio mentre migliaia di turisti cercano di riprogrammare gli spostamenti.

Cosa è successo a Flores

Il dato sismico più solido arriva dallo US Geological Survey: evento M 7.7, epicentro a circa 68 chilometri a nord-nord-ovest di Ende, profondità indicata in 10 chilometri e stato dell’evento segnato come reviewed. Il sisma è avvenuto alle 21:58 UTC del 14 agosto 2026, quando in Indonesia era già la mattina del 15 agosto.

Le agenzie e Rai News riferiscono un bilancio in crescita, con oltre cinquanta vittime, più di cento feriti e migliaia di sfollati. La prima allerta tsunami è poi rientrata, ma ha comunque spinto molte persone ad allontanarsi dalle zone costiere. In un’isola turistica come Flores, dove i trasferimenti dipendono spesso da una combinazione di strade, traghetti, porti e voli interni, anche un’allerta temporanea può bloccare itinerari programmati da mesi.

Il nodo italiano e stato chiarito dalla Farnesina: l’Unita di Crisi e l’Ambasciata d’Italia a Jakarta seguono l’evoluzione della situazione, svolgono verifiche sui connazionali presenti nell’area e hanno rafforzato l’operativita per intervenire in caso di criticita. La formula e importante: non significa che tutti i 500 italiani siano feriti o isolati, ma che si trovano nella zona piu esposta agli effetti del terremoto.

Il rischio per chi è in viaggio

Per i turisti il rischio immediato non coincide soltanto con la magnitudo. Dopo un terremoto forte, il problema diventa la somma di repliche, edifici lesionati, strade controllate a tratti, porti da verificare, aeroporti con operatività variabile e strutture alberghiere che possono decidere evacuazioni prudenziali. Chi è sull’isola deve quindi ragionare su orizzonti brevi: sicurezza dell’alloggio, disponibilità di acqua e farmaci, rientro verso Bali o Giacarta, copertura assicurativa e contatti con ambasciata o tour operator.

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Labuan Bajo, porta d’accesso al Parco nazionale di Komodo, è uno dei punti più sensibili per i viaggiatori. La presenza di barche turistiche e collegamenti marittimi rende essenziale seguire le indicazioni locali su mare, coste e imbarcazioni. Se le autorità chiedono di restare lontani dalle spiagge o di muoversi verso aree più alte, la priorità deve essere quella, anche quando l’allerta tsunami viene poi revocata.

Cosa controllare prima di partire o ripartire

Chi deve raggiungere l’Indonesia nei prossimi giorni dovrebbe verificare prima di tutto gli aggiornamenti ufficiali della Farnesina e del proprio vettore. Un biglietto ancora valido non basta se l’itinerario include scali interni, traghetti o trasferimenti via strada in un’area dove i soccorsi stanno lavorando e dove alcune infrastrutture possono essere danneggiate.

Chi invece è già sull’isola dovrebbe evitare decisioni improvvisate: meglio mantenere carico il telefono, salvare offline documenti e prenotazioni, comunicare la propria posizione a familiari e tour operator, chiedere conferme scritte su voli e hotel, fotografare eventuali danni utili per l’assicurazione e tenere separati passaporto, contanti e medicinali essenziali. In queste ore l’obiettivo non è completare il programma turistico, ma ridurre esposizione e incertezza.

Serve attenzione anche alle informazioni non confermate. I social possono mostrare video reali ma non sempre geolocalizzati o aggiornati. Per decidere spostamenti, rientri e cancellazioni vanno privilegiati Farnesina, autorità locali, compagnia aerea, struttura ricettiva e tour operator. Una notizia vecchia di poche ore, in un contesto di repliche e verifiche infrastrutturali, può essere già superata.

Effetto su assicurazioni e pacchetti

Il terremoto può incidere anche sui rapporti con compagnie e agenzie. Le polizze viaggio non sono tutte uguali: alcune coprono interruzione del viaggio, spese mediche, rientro anticipato o sistemazione alternativa; altre escludono eventi naturali se non espressamente indicati. Per questo conviene aprire subito un canale scritto con assicurazione e intermediario, chiedendo quali documenti servono e quali spese devono essere autorizzate prima di essere sostenute.

Per i pacchetti turistici, il punto pratico è capire se l’itinerario può essere modificato in sicurezza o se l’organizzatore propone un rientro anticipato, una deviazione o un rimborso parziale. Conservare comunicazioni, ricevute e screenshot degli avvisi operativi è fondamentale. In emergenza, la rapidità conta, ma anche la tracciabilità delle decisioni può fare la differenza quando si chiede assistenza economica dopo il rientro.

Conclusioni finali

Il terremoto di Flores è una notizia di protezione civile internazionale, ma per l’Italia è anche una questione di viaggi in piena stagione estiva. La presenza di circa 500 connazionali sull’isola impone prudenza: non ci sono italiani tra le vittime secondo la Farnesina, ma l’assistenza è stata rafforzata perché il contesto resta instabile.

Chi è sul posto deve seguire indicazioni ufficiali e privilegiare sicurezza, comunicazioni e documenti. Chi deve partire dovrebbe rivalutare itinerari e coperture prima di muoversi. In una crisi sismica, la differenza non la fa solo la destinazione finale, ma la capacità di adattare ogni tappa a informazioni verificate e aggiornate.

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