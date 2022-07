Mondofollie

se studiamo solo due neuroni in isolamento, per quanto potremo descrivere in dettaglio tutti i processi biochimici che li costituiscono, non saremo mai in grado di spiegare come riusciamo a leggere, scrivere, pensare. Per farlo dobbiamo adottare un approccio che indaga come le relazioni tra un grandissimo numero di neuroni generino i comportamenti collettivi alla base del funzionamento del cervello.

Per questo motivo, i sistemi complessi sono necessariamente il punto di partenza del nostro viaggio nel nuovo mondo delle previsioni che includono i sistemi sociali. Abbiamo bisogno di capire se dalle relazioni, interazioni e comportamenti statistici di oltre sette miliardi di individui con infinite dimensioni culturali, psicologiche e cognitive possano emergere elementi predicibili, fenomeni collettivi, ordine e disordine. Se possiamo prevedere i gusti e le tendenze musicali, letterarie e cinematografiche degli individui, la prossima pandemia o la reazione sociale a un evento catastrofico, è perché siamo in grado di imprigionare in equazioni l’essere umano, di farlo diventare una sorta di atomo sociale. La scienza della complessità è il grimaldello teorico che ci permette di capire questo: le società umane non sono necessariamente il frutto di un colpo di genio, o della bravura di un singolo leader. Un cambio di prospettiva che definisce un modo nuovo di guardare al passato e al futuro.

Lev Tolstoj, che è stato tra i primi a scontrarsi con una visione riduzionista della storia, scriveva in Guerra e Pace:

Basterà ammettere che lo scopo delle guerre dei popoli europei ci è ignoto e ci sono unicamente noti i fatti che consistono in uccisioni prima in Francia, poi in Italia, in Africa, in Prussia, in Austria, in Spagna, in Russia, e che il movimento da occidente a oriente e da oriente a occidente costituisce la reale sostanza di tali avvenimenti, e non solo non avremo più bisogno di vedere l’eccezionalità e la genialità nei caratteri di Napoleone e di Aleksandr, ma non ci sarà possibile immaginare questi personaggi se non come uomini simili a tutti gli altri.