Soppiantare il giornalismo professionale sul web

Parliamo di giornalismo e in particolare di una delle piaghe del giornalismo moderno, quelle notizie false, o meglio bufale, o meglio post verità, che da alcuni anni, sembrano aver catalizzato integralmente il dibattito dentro alla nostra professione. Sviando ahinoi, da temi ben più importanti, quando si parla di giornalismo, l’attenzione delle persone, e molto spesso, anche dei cosiddetti esperti. Soppiantare il giornalismo o anche “dell’indifferenza radicale”. Una sorta di locuzione, davvero bellissima, dal significato evidente – o meglio – speriamo che lo sia, o più probabilmente lo diventi, quando e se, arriverete in fondo alla lettura di questo nostro resoconto! La geniale definizione è stata coniata da Shoshana Zuboff, nel suo ultimo libro che si intitola “il capitalismo della sorveglianza”. Un testo davvero importante, a nostro avviso, e sul quale stiamo lavorando da alcune settimane. Significativa e acuta, questa definizione, perché evoca in modo chiaro l’atteggiamento dei cosiddetti “capitalisti della sorveglianza”, che per Zuboff sono in buona sostanza, le techno-corporation, o meglio: tutte le aziende che attraverso l’uso dei “nostri” dati, attinti in modo più o meno lecito, dal web e dai nostri comportamenti digitali; non solo provano a venderci cose, beni e servizi; ma attraverso lo studio e l’utilizzo dei dati del cosiddetto “surplus comportamentale” – ovvero tutti quei dati che vengono registrati in modo automatico tracciando tutti i nostri comportamenti on e spesso anche off line – hanno anche trovato il modo per gestirci a loro piacimento e a nostra insaputa; programmare e influenzare le nostre scelte, i nostri gesti, le nostre decisioni, anche anticipando le nostre stesse emozioni, le nostre pulsioni; prima ancora che i nostri desideri vengano manifestati in modo coerente. Dice la Zuboff nel capitolo conclusivo del suo testo:

Ecco perché il nostro impegno per crescere è giustificato. Tutte le operazioni discutibili per importare i contatti. Tutte le sfumature di linguaggio che fanno in modo che i contenuti di una persona siano ricercabili dai suoi amici. Tutta la fatica per aumentare la mole delle comunicazioni.

…è che per noi qualunque cosa ci consenta di connettere più persone di fatto è positiva. Per quanto ci riguarda, è forse il solo ambito nel quale i calcoli sono del tutto sinceri.

Noi mettiamo le persone in contatto. Può essere una cosa buona se fanno qualcosa di positivo. Magari qualcuno troverà l’amore o salverà la vita di un potenziale suicida. Perciò cerchiamo di mettere in contatto ancora più persone. Ma può essere una cosa cattiva se fanno qualcosa di negativo. Magari qualcuno dovrà affrontare il bullismo e ci rimetterà la vita. Magari qualcuno morirà per colpa di un attacco terrorista coordinato con i nostri strumenti. Ma continuiamo a connettere le persone. Il lato più brutto della faccenda

L’indifferenza radicale significa che non conta che cosa ci sia in serbo, conta solo che tutto fluisca in modo abbondante.

Come dice chiaramente Bosworth, l’indifferenza radicale ritiene equivalenti i fattori positivi e negativi, malgrado i loro diversi esiti e significati morali. Il solo obiettivo razionale non è più realizzare i prodotti “migliori”, ma quelli che intrappolano “tutti”.

Quando lasciamo a Facebook o a Google le decisioni su cosa pubblicare e cosa togliere dal web, forse dovremmo tenere a mente questo ultimo passaggio del libro della Zuboff. E a proposito di funzione d’uso del giornalismo. Un ragionamento sul quale da poco più di un anno stiamo riflettendo, prendendo appunti, e realizzando contenuti, qui a bottega. La studiosa americana ci viene in aiuto, nel suo testo, con questo passaggio di rara precisione e chiarezza, dove si sostanzia in modo evidente una delle “funzioni d’uso” della nostra professione. Una di quelle “utility” – per dirla col gergo dei tycoon della Silycon Valley – che alle techno corporation non servono – per usare un eufemismo – anzi, provocano, un fastidio diffuso:

Con il capitalismo della sorveglianza, queste reciprocità vengono cancellate. Un esempio calzante è stata la decisione di Facebook di standardizzare la presentazione dei contenuti sul suo news feed in modo “che tutte le storie sembrassero uguali dalle inchieste del Washington Post al gossip del New York Post, fino alle bugie del Denver Guardian, un quotidiano completamente inventato”. L’equivalenza priva di uguaglianza ha reso il primo testo di Facebook incredibilmente vulnerabile alla corruzione delle cosiddette fake news.

E proprio a proposito della disinformazione, ci piace a questo punto, incastrare nella nostra narrazione, alcune dichiarazioni sul tema, del sociologo della complessità Piero Dominici, estratte da un suo recentissimo intervento online che troverete nel video allegato:

Nell’era della disintermediazione noi abbiamo un disperato bisogno di intermediazione. Abbiamo un disperato bisogno di recuperare le figure di mediazione; i processi di mediazione; le dinamiche di mediazione.

Il problema è che dobbiamo mettere mano alle conoscenze e alle competenze di chi poi sarà responsabile di queste dinamiche che sono tutt’altro che lineari. Qui non si tratta, ancora una volta, di contrapporre sterilmente la specializzazione dei saperi alla loro interdisciplinarietà, multidisciplinarità, transdisciplinarità, complessità, natura sistemica degli stessi saperi. Le conoscenze e le competenze sono importanti entrambe – anche questa è una falsa dicotomia – conoscenze e competenze non possono che essere specializzate, e andare sempre di più verso una maggiore specializzazione, anche con l’affinamento degli strumenti di analisi e rilevazione.

Il problema è non aver creato, aver negato in partenza, le condizioni di una permeabilità dei saperi. Torniamo alla questione della cultura della comunicazione e alla centralità strategica della comunicazione. Comunicazione che può essere davvero il terreno in cui costruire, non soltanto un rinnovato un ripensato dialogo dei saperi, delle conoscenze, delle competenze e quindi anche delle scienze: di ciò che è scienza. Ma è anche il terreno su cui ricostruire un rapporto di fiducia e di credibilità con le persone nel lungo periodo.

Venendo alle fake news e al tema della postverità provo a cavarmela in questa maniera: sintomo o patologia?

Io ho sempre pensato che le fake news e la disinformazione, non solo nascono con il genere umano – certo poi i fenomeni cambiano e si radicalizzano e si manifestano in altra maniera – le ho sempre viste come un tema vecchissimo cui è stata restituita una certa originalità, soprattutto da certa letteratura d’oltreoceano.

Se la vedessimo come patologia è evidente che saremmo portati, anche alla luce di quelle che ho chiamato le grandi illusioni della civiltà ipertecnologica che prevedono il coinvolgimento esclusivo di quei saperi e di quelle competenze che più garantiscono quelle illusioni; saremmo portati a scegliere, per esempio, di poter delegare alle stesse piattaforme agli stessi – evocando Mcluhan – cannibali digitali che gestiscono questa nuova parte di questo nuovo ecosistema, a delegare a loro – in un momento in cui peraltro la politica è debole e marginale – decisioni e scelte che riguardano la nostra libertà, il pluralismo è tutta una serie di diritti che continuiamo – a torto – a dare per scontati.

Viceversa se a mio avviso, e questa è la proposta su cui ho sempre lavorato, la disinformazione la riconosciamo e la decliniamo invece come sintomo di qualcosa che è molto più importante complesso e difficile da affrontare. E mi riferisco in questo caso al declino della democrazia, alla difficoltà in cui versa il regime politico che comunque pur con tante criticità, difetti, punti di debolezza, continua a essere il regime politico che meglio ha mostrato di sapersi adattare appunto alle perturbazioni dell’ambiente, degli ecosistemi, e a quella imprevedibilità quella caoticità a quella instancabile dinamicità che caratterizza i sistemi sociali. Allora, se la disinformazione fosse sintomo di qualcosa: si tratterebbe di un problema molto più profondo; una dinamica che ci chiede di rimettere al centro la persona. Quante volte l’abbiamo sentito questa cosa: rimettere al centro la persona, il cittadino, il consumatore. Ecco se noi vogliamo davvero creare le condizioni, che sono sociali e culturali, e quindi riguardano anche i rapporti di potere, per una rinnovata centralità delle persone; non possiamo che recuperare le dimensioni complesse della complessità educativa. La qualcosa significa, scusate quello che può sembrare gioco di parole, ma non è: cambiare in maniera radicale i processi educativi e formativi, costruire una cultura dell’errore, educare all’empatia, educare all’imprevedibilità, ripensare in una chiave relazionale i concetti stessi di libertà e di responsabilità.

Se non faremo questa operazione non avremo risultati. Si tratta di pensare davvero al lungo periodo. E questo è un discorso che riguarda la nostra democrazia, il nostro abitare insieme, il nostro riconoscere, ripeto, nella diversità, nel pluralismo, non a parole, nella coerenza dei comportamenti e degli atti; i valori fondanti e fondativi.