Dolomiti Superski, rimborsi e voucher: cosa cambia per gli sciatori

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Chi ha comprato uno skipass vallivo di Dolomiti Superski nelle ultime stagioni può ottenere un ristoro economico. L’accordo raggiunto con l’Antitrust mette sul tavolo un plafond complessivo di 30 milioni di euro e apre una procedura che interessa gli acquisti effettuati negli inverni 2022/23, 2023/24 e 2024/25. La scelta non è automatica: il cliente dovrà dimostrare l’acquisto e decidere tra un voucher più generoso o un rimborso in denaro.

Chi può chiedere il ristoro

La misura riguarda gli skipass di valle giornalieri o plurigiornalieri, con durata compresa tra uno e trentuno giorni, acquistati nei comprensori aderenti al circuito nelle tre stagioni indicate. Non si tratta quindi di un rimborso generalizzato per ogni titolo di viaggio o per ogni servizio collegato alla vacanza: la procedura è legata alla tipologia di skipass e alle date previste dall’accordo.

Tra le aree coinvolte figurano comprensori molto conosciuti come Cortina d’Ampezzo, Alta Badia, Val Gardena-Alpe di Siusi, Plan de Corones, Val di Fassa, Arabba-Marmolada, Civetta, 3 Zinnen, Val di Fiemme-Obereggen e San Martino di Castrozza. L’elenco completo e le condizioni applicabili dovranno essere verificati sul portale ufficiale della procedura.

Panorama di un comprensorio sciistico dolomitico. Foto: Kallerna/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Le due opzioni: voucher o denaro

Il consumatore potrà scegliere tra due formule. Chi opterà per un voucher destinato a un futuro acquisto riceverà un valore pari al 30 per cento della spesa riconosciuta. Chi preferirà il pagamento in denaro avrà invece diritto a un rimborso del 20 per cento. La differenza riflette la volontà di incentivare il ritorno sulle piste, ma rende importante valutare con attenzione la propria situazione.

Il voucher può essere conveniente per chi programma già una nuova settimana bianca e intende tornare in uno dei comprensori interessati. Il rimborso cash è più flessibile per chi non sa se tornerà sulle Dolomiti o vuole recuperare una parte della spesa senza vincoli futuri. Prima della richiesta bisognerà leggere durata, modalità di utilizzo e possibili limitazioni del buono.

Come preparare la richiesta

La procedura richiederà una prova d’acquisto. È prudente recuperare ricevute, fatture, e-mail di conferma, estratti della piattaforma usata per il pagamento e, quando disponibile, il numero del titolo o della tessera. Chi ha acquistato per più persone dovrebbe ricostruire con precisione intestatario, data, comprensorio e importo.

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La comunicazione ufficiale indica l’avvio della richiesta dal 15 ottobre attraverso un portale dedicato. Fino all’apertura, è bene diffidare da moduli non pubblicati dai canali ufficiali e da richieste di dati bancari inviate via messaggio. La domanda dovrà essere presentata seguendo le istruzioni del gestore e dell’Autorità, senza anticipare documenti a siti non verificati.

Perché è intervenuta l’Antitrust

Il procedimento riguardava il coordinamento dei prezzi degli skipass di valle e alcune limitazioni alla distribuzione tramite soggetti terzi. L’Autorità aveva ipotizzato criticità concorrenziali nel funzionamento del sistema consortile. L’accordo sugli impegni chiude il procedimento attraverso misure correttive e ristori, ma non va letto come una sentenza che accerti automaticamente una responsabilità penale o un illecito per ogni singolo acquisto.

Per chi viaggia, la vicenda lascia anche una lezione pratica: conservare i documenti delle spese turistiche può diventare decisivo mesi o anni dopo. Skipass, prenotazioni e assicurazioni vanno archiviati fino alla scadenza di eventuali contestazioni o programmi di compensazione.

Conclusioni finali

L’accordo Dolomiti Superski può trasformarsi in un recupero concreto per gli sciatori che rientrano nei requisiti. La scelta tra 30 per cento in voucher e 20 per cento in denaro dipenderà soprattutto dai programmi futuri. La prima data da segnare è il 15 ottobre: nel frattempo conviene raccogliere le prove d’acquisto e attendere esclusivamente il portale ufficiale.

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