Umani e artificiali (1)

La professoressa Paola Inverardi insegna informatica all’università dell’Aquila. In quella stessa università è stata anche rettrice per sei anni dal 2013 al 2019. La dottoressa Inverardi si occupa di una delle questioni centrali della nostra società digitale – a nostro avviso – una componente estremamente rilevante nei rapporti sempre più complessi che si vanno sviluppando fra “uomini e macchine”. La questione etica. In particolare la professoressa Inverardi assieme ad un nutrito e composito team di ricercatori si occupa di studiare l’etica dei sistemi di software. Al festival “informatici senza frontiere”, svoltosi a Rovereto nell’ottobre scorso, la dottoressa Inverardi ha tenuto una conferenza su questo tema, dal titolo emblematico: ” Sistemi autonomi ed etica delle decisioni nelle interazioni con gli esseri umani”. E noi sbobinando il suo intervento, e aggiungendo spunti, nostre note e altre citazioni, vorremmo oggi proprio parlarVi di: intelligenza artificiale e questione morale. Ringraziamo dunque gli organizzatori del Festival e la professoressa Inverardi, con cui speriamo di poter presto collaborare direttamente, e Vi invitiamo a leggere e commentare qui e sui nostri account social questo pezzo. ;)

Di oggetti e loro “sentimenti” ci siamo occupati in più di un’occasione, la nostra più recente incursione sul tema è stata ad aprile di quest’anno, l’articolo si intitolava: Ponti e algoritmi e prendeva spunto dal libro della matematica di Hanna Fry “Hello world essere umani nell’era delle macchine”

La storia abbonda di esempi di oggetti e invenzioni il cui potere si estende oltre il loro scopo dichiarato. In alcuni casi si tratta di una scelta malevola e deliberata di chi li ha progettati, ma altre volte tutto nasce da qualche dimenticanza sconsiderata: pensate, ad esempio, alla mancanza di rampe per disabili nei centri urbani. Talvolta è una conseguenza imprevista, come nel caso dei telai meccanici del XIX secolo: progettati per facilitare la realizzazione di tessuti dai motivi complicati, a lungo andare il loro impatto sui salari, sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro li resero indiscutibilmente più tirannici del peggior capitalista vittoriano.

Come fare dunque a dare un’etica alle macchine? Ammesso che questo sia possibile, servono scienziati che studino queste dinamiche e riescano a mettere insieme le necessarie competenze per formulare una sorta di nuovo codice morale. Qualcosa di completamente nuovo, diverso e mai tentato prima. Siamo ai limiti della fantascienza. Siamo soprattutto in una dimensione tutta da costruire. Aggiungiamo dunque al ragionamento alcuni estratti dall’intervento della professoressa Inverardi

Le mangrovie – dice – sono quelle piante che vivono in genere alla confluenza degli estuari dei fiumi, quindi vivono in in un contesto naturale e ambientale misto dove non si capisce se l’acqua è dolce o salata.

Gli oggetti decidono, hanno sempre “deciso”, autonomamente, anche prima di essere dotati di un proprio “cervello”, lo abbiamo accertato da tempo, e lo abbiamo anche già scritto servendoci di validi esempi dal passato e di teorie ampiamente suffragate da dimostrazioni scientifiche. Ovviamente si tratta di un paradosso per dimostrare che attraverso gli oggetti, la loro costruzione specifica, il loro uso, l’uomo ha inteso “fare la differenza”, interferire, orientare – per usare un eufemismo – imporre – fuor di metafora – le decisioni, i comportamenti degli altri uomini. Ora che l’intelligenza artificiale viene usata in modo sempre più massiccio subentrano ulteriori questioni. E la faccenda si fa, ancora, più complessa. Come spiega molto bene, a nostro avviso, in questo passaggio Federico Cabitza nel suo ultimo libro, scritto assieme a Luciano Floridi, che si intitola “Intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine” :

Bruno Latour (1994) sostiene che gli artefatti traducono il loro “programma di azione”. Questo “programma” può essere descritto da serie di istruzioni, quello che Latour chiama script. Ad esempio un dosso stradale, con la sua forma, durezza, posizione e altezza, rappresenta, a chi abbia l’intelligenza di capirlo, lo script di una istruzione che dice grosso modo così: “rallenta quando mi passi sopra”; una vecchia chiave di albergo, di quelle con un voluminoso portachiavi attaccato, suggerisce all’ospite di restituirla alla reception prima di uscire dall’albergo (perché scomoda da portare con sé). Questi esempi (fatti da Latour stesso) potrebbero suggerire che gli strumenti sono etici e possono perfino avere una funzione moralizzatrice; ma in realtà è una questione di prospettiva: in un esempio reso celebre da Winner (1980), un ponte dall’arcata troppo bassa, costruito sopra una strada statale che unisce un centro cittadino a una località di mare, suggerirà agli autisti di certi mezzi pubblici che non possono passare per quella strada (o almeno si spera lo faccia), e così impedirà ai suoi potenziali passeggeri, persone che presumibilmente non sono abbastanza abbienti da possedere un’automobile di loro proprietà, di raggiungere la costa (se non per strade lunghe e tortuose): ogni artefatto ha un suo programma d’azione, connotato anche politicamente, conclude Winner. Ovviamente tutti gli artefatti che ho citato sopra sono costruiti da qualcuno in un modo preciso, per esprimere comportamenti desiderabili e scoraggiare quelli indesiderati (VERBEEK, 2005), vincolando l’utente a ciò che si ritiene giusto o semplicemente spingendolo a fare il giusto, come tentano di fare i programmi concepiti dai promotori del cosiddetto “paternalismo libertario” e della pratica del nudging (SUNSTEIN, 2014). Da questa prospettiva si può concludere che ogni programma di azione esprime sempre un qualche valore, codifica certi principi e li traduce in comportamenti in grado di influenzare l’agire umano secondo una precisa (anche se non sempre manifesta) deontologia. Per le macchine digitali certi discorsi si interpretano anche più facilmente che per chiavi di albergo e ponti: lo script è codificato in termini di “algoritmo”. La sua esecuzione (o interpretazione) da parte di una macchina computazionale fa emergere il programma, e questo esprime un funzionamento, cioè quello che alla luce di “determinate serie di obiettivi definiti dall’uomo” è una funzione della macchina e, nel caso di macchine interattive (come sono molti sistemi AI), dei comportamenti, attuati dall’ibrido uomo-macchina, uomo-e-tecnologia-in- uso. Allora è bene riflettere su una idea che segue quasi naturalmente da quanto detto sopra: se sia possibile inscrivere comportamenti etici nello script delle macchine digitali, e quindi nei loro algoritmi.

Eccoci di nuovo a “bomba”. Dobbiamo comprendere se sia possibile e come eventualmente sia possibile: “inscrivere comportamenti etici nello script delle macchine digitali, e quindi nei loro algoritmi”. E’ ora, permetteteci l’inciso, di smettere di seguire i dettami del marketing o peggio che mai, di alcune specifiche aziende, ancorché meta-nazioni digitali, più che aziende. Non possiamo e non dobbiamo lasciare loro l’amministrazione della nostra vita, dei nostri comportamenti, dei nostri desideri, persino dei nostri pensieri. Solo perché sono potenti, ricche, e ci fanno trovare sempre di più la “pappa pronta”. Non sono loro l’unico futuro possibile. Parafrasando Brenno – Vae victis – guai a noi, soprattutto se ci sentiamo appagati, o meglio vinti proseguendo nella metafora. Il futuro può essere davvero bellissimo e la tecnologia può avere un ruolo determinante nell’aiutarci a renderlo tale, ma solo se la comprenderemo e la useremo con la necessaria consapevolezza. Come ci suggerisce ancora la dott.ssa Inverardi in un altro estratto del suo intervento:

Ci sono lavatrici fantasmagoriche che vengono utilizzate da remoto via internet e che decidono da sole programmi, lunghezza del lavaggio a seconda del tipo di tessuti. Un sistema di gestione automatica delle code – alla posta ad esempio – è una cosa bellissima. Sistemi creati per evitare di farci perdere tempo nelle code, in grado anche di calcolare quanto tempo devi aspettare e comunicarti con precisione estrema – tramite l’invio di un sms – quando presentarti allo sportello. Ma se decidessimo di scambiarci di posto in coda con qualcuno che riteniamo abbia più urgenza di noi di arrivare allo sportello? Lo facciamo spesso, ad esempio al supermercato. Ebbene in sistemi come questo è molto poco probabile che si possa fare.

Il sistema sarà stato progettato con un algoritmo: first in first out – il primo arrivato sarà servito.

Ecco è questo che ci rende diversi. Svolgere un’azione etica importante, ci rende unici, ci rende uomini e donne, ci rende esseri umani. Un sistema che mi toglie questa libertà di scelta, di azione, impatta sulla mia morale, sui miei diritti morali.

Si può dunque progettare un sistema che non ci imponga questi limiti? Certo che si può! Basta che il sistema sappia quali sono le decisioni non negoziabili e quali quelle negoziabili. E quindi per tutta la sfera delle decisioni negoziabili sia in grado di accettare l’interazione con l’utente. Quindi sia progettato per scambiarsi di posto nelle code, ad esempio.

Un sistema di questo tipo è una cosa impegnativa da progettare, ma perché sia rispettata l’etica, siano rispettati i diritti delle persone, deve essere pensato in questo modo. Questa è la prospettiva del nostro progetto. Il nostro punto di vista.

Facciamo un esempio. Il problema della privacy è quello più noto a tutti. La privacy ha una dimensione etica. C’è una dimensione di informazioni personali su cui noi vogliamo mantenere un diretto controllo, questa definizione sta dentro la carta dei diritti dell’uomo europea, non è un caso che l’Europa sia stata la prima a fare una legge in tal senso: il gdpr – general data protection regulation – che è una legge varata nel maggio del 2018, ed è la legislazione più avanzata sul diritto alla privacy.